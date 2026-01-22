ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал щодо злочинів росії проти України – Каллас

російські лідери несуть відповідальність за війну і вони мають бути притягнуті до відповідальності, наголосила голова європейської дипломатії.

Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Каллас заявила про перший фінансовий внесок ЄС у роботу Спецтрибуналу і підписання з Радою Європи відповідної угоди.

"Лідери росії несуть відповідальність за цю війну, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності не буде", — повідомила Кая Каллас.