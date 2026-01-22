Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал щодо злочинів росії проти України – Каллас

22 січня 2026, 21:33
ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал щодо злочинів росії проти України – Каллас
російські лідери несуть відповідальність за війну і вони мають бути притягнуті до відповідальності, наголосила голова європейської дипломатії.
Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
 
Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.
 
Каллас заявила про перший фінансовий внесок ЄС у роботу Спецтрибуналу і підписання з Радою Європи відповідної угоди.
 
"Лідери росії несуть відповідальність за цю війну, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності не буде", — повідомила Кая Каллас.
 
Міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду — цим займається Міжнародний кримінальний суд.
 
Але є "об’єктивні правові перешкоди" в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.

 

