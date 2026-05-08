ЗСУ вразили стратегічний НПЗ у Ярославській області рф – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 8 травня уразили НПЗ Ярославльський, нафтобазу, склади пально-мастильних матеріалів та об'єкти протиповітряної оборони армії рф.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу Ярославльський у Ярославській області росії. На території зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюють.

Як зазначив Генштаб, НПЗ Ярославльський – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки складає близько 15 млн тонн нафти на рік.

Генштаб каже, що продукція підприємства включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є критично важливою для логістики армії рф.

Крім того, українські військові атакували склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону. Згодом там виникла пожежа.

Також Сили оборони уразили нафтобазу Луганська та склади пально-мастильних матеріалів у районах Петропавлівки та Новомикільського на тимчасово окупованій території Луганської області.

Генштаб повідомив, що українські військові атакували ремонтний підрозділ армії рф у Ровеньках Луганської області, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.

Серед іншого, Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію Каста-2Е у районі Мисового, що в Криму.

Нагадаємо, Служба безпеки України втретє атакувала нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у місті Перм. Обидва об'єкти розташовані понад 1500 км від українського кордону.