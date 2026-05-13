Дрони атакували Краснодарський край рф

13 травня 2026, 08:55
Фото: росЗМІ
У районі порту і резервуарів сталися пожежі.
Вночі 13 травня українські безпілотники атакували Тамань Краснодарського краю. Ціллю удару став морський порт, який веде діяльність із перевалки різних вантажів на експорт. 
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
За попередньою інформацією, українські безпілотники уразили морський порт біля населеного пункту Волна, який розташований за лічені кілометри від Тамані. Очевидці опублікували в мережі відео пожежі в порту після атаки. Місцева влада також підтвердила атаку і загоряння. За легендою оперативного штабу Краснодарського краю, на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюцького району "впали уламки БПЛА".
 
Російські чиновники підтвердили, що на території підприємства сталося загоряння обладнання. На місці працюють оперативні та спеціальні служби.
 
"У селищі Волна Темрюцького району продовжують гасити пожежу на території одного з підприємств. Задіяно 96 осіб і 29 одиниць техніки, зокрема співробітники ГУ МНС росії по Краснодарському краю", – заявили представники місцевої влади.
 
Картографічна платформа Fire Information for Resource Management System зафіксувала станом на ранок 13 травня загоряння поблизу морського порту. Зокрема, пожежа почалася на території, де розташовані резервуари з паливом.
 
Порт Тамань є одним із ключових логістичних вузлів на півдні рф. Його вплив на військово-промисловий комплекс і армію зумовлений як географічним положенням, так і специфікою вантажів, що перевалюються. Тамань розташована в безпосередній близькості від окупованого Криму. Це робить порт найважливішою ланкою в ланцюжку постачання путінської армії у війні проти України. Однією з головних спеціалізацій Тамані є перевалка нафтопродуктів і скрапленого газу. Термінали порту безпосередньо задіяні в забезпеченні паливом Чорноморського флоту і сухопутних частин, що діють на південному напрямку.
 
