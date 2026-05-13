13 травня 2026, 12:10
У Польщі анулювали ліцензії 146 українським лікарям – Rzeczpospolita
Причиною стала нова вимога щодо обов’язкового знання польської мови на рівні B1.
У Польщі 146 лікарів з України втратили право працювати, та ще близько тисячі медиків можуть залишитися без ліцензій уже найближчим часом. 
 
Про це заявив президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський в інтервʼю Rzeczpospolita.
 
За його словами, 1 травня завершився термін дії тимчасових дозволів для іноземних спеціалістів, які працювали у країні за спрощеною процедурою. Тепер для продовження практики медики зобов’язані надати мовний сертифікат. Ця вимога торкнулася близько 3000 українських лікарів, з яких третина досі не підтвердила свої знання мови.
 
"Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі", – зазначив Янковський.
 
Він розповів, що українські медики здебільшого працюють там, де польські лікарі не хочуть – у відділеннях невідкладної допомоги й провінційних лікарнях. Водночас, на його думку, незнання мови може поставити під сумнів якість роботи лікаря й створює величезний ризик через імовірне неправильне лікування.
 
"У нас складається враження, що українські лікарі не до кінця усвідомлювали всю вагу відповідальності, зокрема кримінально-правової, яка покладається на лікаря у відділенні екстреної медичної допомоги. Не володіючи польською мовою, вони виконують цю роботу не до кінця усвідомлено", – наголосив президент Вищої медичної ради Польщі.
 
Янковський додав, що є й ті лікарі, які розмовляють польською мовою, мають дипломи й стараються навіть більше, ніж їхні польські колеги, адже хочуть довести свою фахову цінність.

 

