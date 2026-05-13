У Польщі анулювали ліцензії 146 українським лікарям – Rzeczpospolita

Причиною стала нова вимога щодо обов’язкового знання польської мови на рівні B1.

У Польщі 146 лікарів з України втратили право працювати, та ще близько тисячі медиків можуть залишитися без ліцензій уже найближчим часом.

Про це заявив президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський в інтервʼю Rzeczpospolita.

За його словами, 1 травня завершився термін дії тимчасових дозволів для іноземних спеціалістів, які працювали у країні за спрощеною процедурою. Тепер для продовження практики медики зобов’язані надати мовний сертифікат. Ця вимога торкнулася близько 3000 українських лікарів, з яких третина досі не підтвердила свої знання мови.

"Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі", – зазначив Янковський.