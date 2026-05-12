Зеленський розповів про зустріч антибалістичної коаліції

За словами очільника України, у зустрічі взяли участь представники 13 країн та офіс генсекретаря НАТО.

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч на рівні радників із питань національної безпеки низки країн, яка присвячена виробництву антибалістики у Європі.

Про це йдеться у вечірньому зверненні українського лідера.

"Хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників із питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі, ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли", – сказав він.

Президент повідомив, що у зустрічі були представлені 13 країн та офіс генерального секретаря НАТО.

"Важлива, дуже важлива ініціатива. Загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо", – наголосив Зеленський.

До слова, Україна, Італія, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Велика Британія створили багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення Coalition for Resilient Procurement and Unified Support. Як зазначається, коаліція потрібна для кращої координації закупівельних агенцій і підвищення стійкості систем забезпечення. Вона залишається відкритою для інших держав за умови приєднання до меморандуму та одностайної підтримки Ради директорів.

Ініціатором створення коаліції виступила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони. Взаємодія між відомствами відбуватиметься на операційному рівні – через обмін рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних і комплаєнс-практик, а також організації постачання.