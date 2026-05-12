росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат"

Міноборони рф оприлюднило кадри нового випробування ракетного комплексу "Сармат".

Про це повідомили росЗМІ.

"Сьогодні о 11:15 Ракетні війська стратегічного призначення здійснили запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Пуск був успішним, поставлене завдання виконано", – заявив командувач Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) росії Сергій Каракаєв.

Він уточнив, що перший полк із цими ракетами нестиме бойове чергування в Ужурському з’єднанні. За словами командувача РВСП, "Сармат" перевершує свого попередника – ракетний комплекс "Воєвода" – за дальністю, корисним навантаженням і можливостями подолання протиракетної оборони.

Зі свого боку російський диктатор путін зазначив, що дальність застосування ракети може перевищувати 35 000 км. Він додав, що "сумарна потужність доставленого бойового заряду більш ніж у чотири рази перевищує потужність будь-якого існуючого найпотужнішого західного аналога".