росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат"

12 травня 2026, 19:09
росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету
Дальність застосування ракети може перевищувати 35 000 км.
Міноборони рф оприлюднило кадри нового випробування ракетного комплексу "Сармат".
 
Про це повідомили росЗМІ.
 
"Сьогодні о 11:15 Ракетні війська стратегічного призначення здійснили запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Пуск був успішним, поставлене завдання виконано", – заявив командувач Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) росії Сергій Каракаєв.
 
Він уточнив, що перший полк із цими ракетами нестиме бойове чергування в Ужурському з’єднанні. За словами командувача РВСП, "Сармат" перевершує свого попередника – ракетний комплекс "Воєвода" – за дальністю, корисним навантаженням і можливостями подолання протиракетної оборони.
 
Зі свого боку російський диктатор путін зазначив, що дальність застосування ракети може перевищувати 35 000 км. Він додав, що "сумарна потужність доставленого бойового заряду більш ніж у чотири рази перевищує потужність будь-якого існуючого найпотужнішого західного аналога".
 
"Сармат" – це стратегічний ракетний комплекс нового покоління шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Він є подальшим розвитком ракетного комплексу четвертого покоління Р-36М "Воєвода" та відрізняється від нього посиленими засобами протидії ПРО. Зокрема системою активного захисту шахти, суборбітальною траєкторією польоту, підвищеною (порівняно зі звичайними МБР) кількістю хибних цілей, а також високоточними гіперзвуковими маневровими бойовими блоками.
