лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в білорусі

У білорусі планують провести точкову мобілізацію військових частин, щоб підготувати армію до можливої участі в бойових діях.

лукашенко оголосив про продовження підготовки армії до можливої "наземної операції". За його словами, військові частини будуть мобілізувати точково, щоб готувати їх до війни.

"Ми точково відмобілізуватимемо військові частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі", –зазначив він.