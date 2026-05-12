Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна ввела санкції проти росіян і компаній, які забезпечують російський ВПК

12 травня 2026, 21:07
Україна ввела санкції проти росіян і компаній, які забезпечують російський ВПК
Санкції застосували до 32 російських компаній і 34 росіян.
Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.
 
Про це повідомили в Офісі Президента.
 
Санкції продовжили проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Вони були застосовані ще у 2023 році. Чотири підприємства з цього списку припинили свою протиправну діяльність.
 
"Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, які пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ "ВС Груп Менеджмент", яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання "Лужники" Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер", – заявили в ОП.
 
Іншим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян. Серед них – компанії, зайняті до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет "Тополь", "Ярс" та "Іскандер", порогів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.
 
Під санкціями – російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, вітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.
 
"У списку також особи, які намагалися організувати поняття американських санкцій із росією та пом’якшити позицію Європейського Союзу", – додали в Офісі Президента.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 12 травня 2026, 23:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється