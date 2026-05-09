Трамп хоче "значного продовження" перемир'я між Україною і росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на суттєве продовження триденного перемир'я між Україною і росією.

Про це повідомляє The Hill.

Трамп виступив із цією заявою після оголошення перемир'я на 9-11 травня та обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". На запитання журналістів, чи планує він поговорити з путіним і Зеленським про продовження перемир'я, президент відповів: "Я хотів би, щоб воно було значно продовжено".

Трамп також спростував інформацію про те, що ініціатива перемир'я надійшла від путіна, наголосивши, що саме він попросив про це, а обидва лідери "з готовністю" погодилися.

"У нас є невеликий проміжок часу, коли вони не вбиватимуть людей. Це дуже добре. І вони також погодилися повернути тисячу полонених – майже одразу відбудеться передача тисячі полонених з кожної сторони", – сказав він.

Зеленський після заяви Трампа підтвердив, що Україна за американського посередництва домовилася з росією про триденне перемир'я та обмін полоненими.