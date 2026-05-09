Тайвань скоротив закупівлі озброєнь у США, що викликало реакцію Держдепу

Опозиція заблокувала частину оборонного бюджету, залишивши Тайвань без ключових систем захисту.

Держдепартамент США розкритикував тайванський парламент за затримки у затвердженні оборонного бюджету, назвавши їх поступкою Комуністичній партії Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Тайваню Лай Чінг-те запросив додаткові $40 млрд на оборонні витрати для стримування Китаю, який розглядає острів як свою територію і посилює військовий тиск. Однак після неодноразових затримок з боку опозиційних партій парламент у п'ятницю схвалив лише дві третини запитаних коштів. Усі запитувані кошти призначалися виключно на закупівлю американської зброї.

"Хоча ми натхнені ухваленням цього спеціального оборонного бюджету після неконструктивних затримок, США наголошують на тому, що подальші затримки у фінансуванні пропонованих можливостей, що залишилися, є поступкою Комуністичній партії Китаю", – заявив представник Держдепу.

Опозиція пояснила свою позицію небажанням підписувати "порожні чеки" через розпливчастість деяких пропозицій і ризики корупції.

Міноборони Тайваню попередило про серйозні наслідки скорочення бюджету. Зі схваленого плану виключили протибалістичну ракету "Чян Кун" – основу майбутньої системи ППО "Т-купол", а також морські дрони. "Якщо не вдається придбати їх у встановлені терміни, ефективність протиповітряної оборони серйозно знизиться", – йдеться у заяві відомства.

Президент Лай позитивно оцінив затвердження частини бюджету, яка дозволяє розпочати закупівлю систем HIMARS, однак застеріг: "Будь-яка затримка збільшить загальні ризики для безпеки, які лягають на плечі жителів Тайваню".