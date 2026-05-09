Каллас закликала діяти швидко щодо вступу Молдови до Євросоюзу

Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у "сприятливих умовах" для вступу.

Євросоюз планує максимально прискорити процес приєднання Молдови, скориставшись сприятливим політичним моментом.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, повідомляє Reuters.

Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у "сприятливих умовах" для вступу. Брюссель хоче скористатися цим негайно, поки жодна з держав-членів не заперечує проти молдовського членства.

"Ось чому я вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути двостороння проблема", – пояснила Каллас.

Конкретну дату початку офіційних переговорів про вступ поки що не визначено, однак очільниця європейської дипломатії наголосила: "Очевидно, що нам потрібно діяти швидко". Каллас також відзначила прогрес Молдови у впровадженні реформ і підкреслила, що заморожений конфлікт у Придністров'ї не має стати на заваді євроінтеграції.