Каллас закликала діяти швидко щодо вступу Молдови до Євросоюзу
Євросоюз планує максимально прискорити процес приєднання Молдови, скориставшись сприятливим політичним моментом.
Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, повідомляє Reuters.
Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у "сприятливих умовах" для вступу. Брюссель хоче скористатися цим негайно, поки жодна з держав-членів не заперечує проти молдовського членства.
"Ось чому я вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути двостороння проблема", – пояснила Каллас.
Конкретну дату початку офіційних переговорів про вступ поки що не визначено, однак очільниця європейської дипломатії наголосила: "Очевидно, що нам потрібно діяти швидко". Каллас також відзначила прогрес Молдови у впровадженні реформ і підкреслила, що заморожений конфлікт у Придністров'ї не має стати на заваді євроінтеграції.