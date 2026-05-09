У США сумніваються, що Хаменеї повністю контролює владу в Ірані

09 травня 2026, 14:32
У США сумніваються, що Хаменеї повністю контролює владу в Ірані
Частина аналітиків американської розвідки припускає, що ім'я Хаменеї можуть використовувати інші представники іранської еліти для просування власних рішень.

Американська розвідка вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї бере участь у формуванні військової та переговорної стратегії Тегерана зі США. Водночас структура влади в країні залишається хаотичною, а реальний вплив Хаменеї на ухвалення рішень викликає сумніви.

Про це повідомляє CNN.

Моджтаба Хаменеї став верховним лідером після загибелі батька на початку війни. Сам він тоді також отримав поранення і відтоді жодного разу не з'являвся на публіці. Американська розвідка досі не змогла підтвердити його місцеперебування: за даними джерел, Хаменеї не користується електронними засобами зв'язку і спілкується лише через особисті зустрічі або кур'єрів. Повідомляється, що він продовжує лікування після серйозних опіків обличчя, руки, тулуба та ноги.

В Ірані офіційно запевняють, що верховний лідер "повністю здоровий". Президент Масуд Пезешкіан цього тижня повідомив про двогодинну особисту зустріч із Хаменеї – першу підтверджену зустріч нового лідера з високопосадовцем після зміни влади.

Частина аналітиків американської розвідки припускає, що ім'я Хаменеї можуть використовувати інші представники іранської еліти для просування власних рішень. За оцінками США, значний вплив у країні зараз мають представники Корпусу вартових ісламської революції та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, якого вважають однією з ключових фігур у контактах із Вашингтоном.

Нагадаємо, представники США та Ірану можуть вже наступного тижня зустрітися в Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.

