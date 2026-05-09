У США сумніваються, що Хаменеї повністю контролює владу в Ірані

Американська розвідка вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї бере участь у формуванні військової та переговорної стратегії Тегерана зі США. Водночас структура влади в країні залишається хаотичною, а реальний вплив Хаменеї на ухвалення рішень викликає сумніви.

Про це повідомляє CNN.

Моджтаба Хаменеї став верховним лідером після загибелі батька на початку війни. Сам він тоді також отримав поранення і відтоді жодного разу не з'являвся на публіці. Американська розвідка досі не змогла підтвердити його місцеперебування: за даними джерел, Хаменеї не користується електронними засобами зв'язку і спілкується лише через особисті зустрічі або кур'єрів. Повідомляється, що він продовжує лікування після серйозних опіків обличчя, руки, тулуба та ноги.

В Ірані офіційно запевняють, що верховний лідер "повністю здоровий". Президент Масуд Пезешкіан цього тижня повідомив про двогодинну особисту зустріч із Хаменеї – першу підтверджену зустріч нового лідера з високопосадовцем після зміни влади.

Частина аналітиків американської розвідки припускає, що ім'я Хаменеї можуть використовувати інші представники іранської еліти для просування власних рішень. За оцінками США, значний вплив у країні зараз мають представники Корпусу вартових ісламської революції та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, якого вважають однією з ключових фігур у контактах із Вашингтоном.

Нагадаємо, представники США та Ірану можуть вже наступного тижня зустрітися в Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.