Варшава запропонувала США розмістити додаткові війська поблизу рф

09 травня 2026, 13:38
Наразі в Польщі дислоковано близько 10 тисяч американських військових.

Польща заявила про готовність прийняти додаткові американські війська, якщо США вирішать перекинути їх з Німеччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО за рахунок додаткової присутності американських військових. "Польща готова прийняти додаткові американські війська, щоб зміцнити східний фланг НАТО та забезпечити ще кращий захист Європи", –  наголосив він.

Заява пролунала через кілька годин після виступу Трампа біля Білого дому, де він не виключив передислокацію військ до Польщі або інших країн східного флангу. Трамп також позитивно висловився про президента Польщі Кароля Навроцького: "У нас чудові відносини з Польщею... Він чудовий боєць, він мені дуже подобається, тож це можливо".

Наразі в Польщі дислоковано близько 10 тисяч американських військових. Варшава вже витрачає майже 5% ВВП на оборону – один із найвищих показників серед країн НАТО.

