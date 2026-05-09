Зеленський обговорив з Коштою вступ України до ЄС

09 травня 2026, 15:59
фото: Офіс президента
Йде робота до відкриття кластерів і подальших рішень, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це український лідер повідомив у Телеграм в суботу, 9 травня.

Зеленський подякував співрозмовнику за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України в час повномасштабної війни з росією.

"Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює", – написав глава держави.

Він розповів, що обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни.

"Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з росією у форматі 1000 на 1000. Дякую за те, що Європа з Україною", – додав Зеленський.

SADAT – турецький аналог
