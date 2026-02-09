Український скелетоніст з'явився на ОІ-2026 у "шоломі пам'яті"

На його шоломі зображені українські спортсмени, які загинули під час війни.

Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич з'явився на перших тренуваннях Олімпійських ігор-2026 у Мілані в особливому шоломі, на якому зображені загиблі внаслідок повномасштабного вторгнення рф українські спортсмени.

Про це повідомило "Суспільне".

Після тренування Гераскевич розповів виданню, що його шолом вже привернув увагу організаторів Ігор.

"Є деякі проблеми з приводу шолома. Поки що не будемо показувати деталі, сподіваюся, побачимо його у наступні дні. Ми зараз узгоджуємо це питання", – зазначив спортсмен.

Він додав, що під час тренування на треку до нього ніхто не підходив, проте оргкомітет висловив окремі зауваження щодо шолома. Проте Гераскевич зберігає намір виступати у ньому на змаганнях.

Перший заїзд українського скелетоніста на Олімпіаді-2026 запланований на четвер, 12 лютого, о 10:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, що 6 лютого Італія відкрила зимову Олімпіаду-2026.