Україна та NB8: мир без поступок агресору та гарантії безпеки для Києва

25 лютого 2026, 09:23
Зеленський разом із лідерами NB8 наголосили, що мирна угода з рф має захищати територіальну цілісність України і не створювати нових загроз.

На четверті роковини повномасштабного вторгнення росії президент Володимир Зеленський та лідери восьми країн Північної Європи та Балтії (NB8) ухвалили в Києві спільну заяву, засудивши агресію та закликавши до перемир’я.

Як зазначено у тексті заяви, Зеленський та лідери NB8 підкреслили, що будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві і не може легітимізувати зміну кордонів силою або залишати Україну вразливою до нових атак:

"Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію… Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як росія продовжує тягнути час".

У документі також наголошується на необхідності надійних юридично зобов’язувальних гарантій безпеки для України, які запобігатимуть подальшій агресії та забезпечать тривалу стабільність у Європі.

Крім політичної підтримки, країни NB8 підтвердили плани військової допомоги Україні на суму близько 12,5 млрд євро у 2026 році, а також щонайменше 918 млн євро на енергетичну підтримку — постачання ресурсів та відновлення енергетичної інфраструктури.

Заява передбачає поглиблення оборонної співпраці, зокрема через спільне виробництво з використанням європейських фінансових інструментів, а також внески у Конференцію з відновлення України 2027 року в Естонії. Окремо NB8 оголосили про плани створення міжнародного Компенсаційного фонду та підтримку Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

До заяви долучилися прем’єр-міністри Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції - Крістен Міхал, Метте Фредеріксен, Кріструн Фростадоуттір, Евіка Сіліня, Гар Стьоре та Ульф Крістерссон, а також президенти Фінляндії та Литви — Александр Стубб і Гітанас Науседа.

Напередодні Норвегія оголосила, що цьогоріч найбільшу частку військової допомоги Україні виділить на закупівлю дронів та безпілотних систем.

 
УкраїнаNB8війна

