Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США попередили Україну щодо ударів по нафтовій інфраструктурі рф – CNN

25 лютого 2026, 09:04
США попередили Україну щодо ударів по нафтовій інфраструктурі рф – CNN
Фото: з вільних джерел
Держдеп попередив Київ про удари по Новоросійську, які зачепили американські економічні інтереси.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що отримала офіційне попередження від американської сторони щодо ударів України по російському порту Новоросійськ, які нібито вплинули на економічні інтереси США.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу CNN.

За словами Стефанішиної, Державний департамент США звернув увагу, що атаки на Новоросійськ зачепили американські інвестиції, які проходять через Казахстан. 

"Ми почули від Держдепу, що нам слід утриматися від ударів, які можуть зачепити американські економічні інтереси. Ми взяли це до відома", - заявила дипломатка.

Вона уточнила, що це попередження стосувалося саме економічних інтересів США у Новоросійську, а не загалом російської військової чи енергетичної інфраструктури:

"США не пропонували утримуватися від атак на російські об’єкти загалом — лише врахувати власні економічні інтереси там", - пояснила Стефанішина.

Дипломатка закликала американських законодавців прискорити ухвалення закону про посилення санкцій проти москви, підкресливши, що затримка в цьому розглядається як виграш росії. 

"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на рф, вона не зможе вийти з переговорів", - додала вона.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада 2025 року БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі в Новоросійську, пошкодивши нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно. Через цей порт проходить казахстанська нафта - понад 2 млн барелів на день, що становить близько 5% світових морських поставок. Після атаки ціни на нафту піднялися приблизно на 2%.

Варто нагадати, що Верховна Рада 8 травня 2025 року ратифікувала "угоду про надра" зі США та створила українсько-американський інвестиційний фонд відбудови, який підписав президент Володимир Зеленський 12 травня.

 
НоворосійськУкраїнаСША

Останні матеріали

Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 22:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється