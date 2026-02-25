США попередили Україну щодо ударів по нафтовій інфраструктурі рф – CNN

Держдеп попередив Київ про удари по Новоросійську, які зачепили американські економічні інтереси.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що отримала офіційне попередження від американської сторони щодо ударів України по російському порту Новоросійськ, які нібито вплинули на економічні інтереси США.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу CNN.

За словами Стефанішиної, Державний департамент США звернув увагу, що атаки на Новоросійськ зачепили американські інвестиції, які проходять через Казахстан.

"Ми почули від Держдепу, що нам слід утриматися від ударів, які можуть зачепити американські економічні інтереси. Ми взяли це до відома", - заявила дипломатка.

Вона уточнила, що це попередження стосувалося саме економічних інтересів США у Новоросійську, а не загалом російської військової чи енергетичної інфраструктури:

"США не пропонували утримуватися від атак на російські об’єкти загалом — лише врахувати власні економічні інтереси там", - пояснила Стефанішина.

Дипломатка закликала американських законодавців прискорити ухвалення закону про посилення санкцій проти москви, підкресливши, що затримка в цьому розглядається як виграш росії.

"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на рф, вона не зможе вийти з переговорів", - додала вона.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада 2025 року БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі в Новоросійську, пошкодивши нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно. Через цей порт проходить казахстанська нафта - понад 2 млн барелів на день, що становить близько 5% світових морських поставок. Після атаки ціни на нафту піднялися приблизно на 2%.

Варто нагадати, що Верховна Рада 8 травня 2025 року ратифікувала "угоду про надра" зі США та створила українсько-американський інвестиційний фонд відбудови, який підписав президент Володимир Зеленський 12 травня.