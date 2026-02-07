СБУ вдарили по заводу в Тверській області рф, що виробляє паливо для ракет

Продукція використовується для виготовлення паливних сумішей та вибухових речовин.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області рф.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на співрозмовника СБУ.

Повідомляється, що на цьому підприємстві росіяни виготовляють компоненти для ракетного палива "Децилин-М", що використовується у ракетах Х-55 і Х-101, а також добавки для дизельного пального та авіаційного керосину.

Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив цю атаку. Зазначається, що завод займається розробкою та невеликим серійним випуском спеціальних хімічних компонентів, які використовуються у військових програмах. Також підприємство постачає хімічні матеріали подвійного та військового призначення до ланцюгів забезпечення оборонної промисловості рф.

Продукція використовується для виготовлення паливних сумішей, вибухових речовин, ініціаторів та технологічних композицій, які застосовують оборонні підприємства. Зокрема, завод задовольняє нестандартні потреби Міноборони рф для нових видів озброєння.