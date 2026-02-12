Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримає першу партію гіперзвукових ракет Nightfall

12 лютого 2026, 08:37
Україна отримає першу партію гіперзвукових ракет Nightfall
Розробка вже пройшла перші випробування та отримала значні інвестиції.

Велика Британія готує до передачі Україні нову гіперзвукову систему Nightfall, яка водночас стане основою для перспективних програм далекобійних ударів британських Збройних сил. 

Про це пише британська газета The Times.

Британська компанія Hypersonica працює над ракетою, здатною маневрувати на швидкості понад п'ять швидкостей звуку. Перші випробування навігаційних систем відбулися на космодромі "Андоя" в Норвегії. За даними видання, систему створили лише за дев'ять місяців. Під час тестів ракета розвинула швидкість понад 7400 км/год, що відповідає приблизно Маху 6.

В уряді Великої Британії підтвердили, що Nightfall планують передати Україні. Водночас система стане базою для майбутніх британських проєктів у сфері далекобійних високоточних ударів. Підписання контрактів очікується в березні.

''Ми прагнемо забезпечити Європу можливістю завдавати глибоких і високоточних ударів у потрібні терміни та за прийнятною ціною. Саме це дозволяють зробити ці інвестиції'', – заявив співзасновник і генеральний директор Hypersonica Філіп Керт.

За його словами, повноцінне розгортання ракет планується до кінця десятиліття. Раніше Велика Британія та Німеччина оголосили про намір створити систему з дальністю понад 2000 км у межах угоди Trinity House.

Hypersonica входить до переліку 90 компаній, відібраних для участі в державній програмі розвитку гіперзвукових технологій вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів.

Компанія планує розширити виробництво у Великій Британії та країнах Східної Європи відповідно до потреб замовників.

