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Передача Україні F-16 дуже дорого обійдеться для США

11 травня 2023, 14:03
Передача Україні F-16 дуже дорого обійдеться для США
Фото: afp.com
Це основна причина чому американські винищувачі досі не передали Україні, заявили в Пентагоні.

Надання Україні необхідної кількості літаків F-16 потребує більших фінансових ресурсів, ніж наразі виділив уряд США, і це ускладнило б постачання ППО і артснарядів для потреб Сил оборони.

Про це в розказав спікер Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер в  інтерв’ю РБК-Україна.

"Я можу трохи поговорити про це як американець, не від імені міжнародного співтовариства. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам дозволив наш уряд на цей час", - заявив американський військовий.

За словами Батлер, ящо США почали постачати Україні F-16, це було б настільки дорого, що не було б змоги надавати іншу потрібну зброю.

"Якби ми почали постачати Україні F-16, це було б настільки дорого, що ми не змогли б дати те, що Україні потрібно зараз: ППО, артилерійські снаряди, "абрамси" на підході тощо. Натомість ми витратили б всі наші ресурси на дуже складний технічно, дорогий в обслуговуванні, дорогий в експлуатації F-16. Насправді це зважування одного та іншого. У цьому разі, напевно, в повному обсязі не все може бути", - сказав представник Пентагону.

Раніше стало відомо, що ЗСУ отримали від партнерів близько 600 видів озброєнь.
СШАПентагонf-15

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