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ЗСУ отримали від партнерів близько 600 видів озброєнь

11 травня 2023, 11:51
ЗСУ отримали від партнерів близько 600 видів озброєнь
Фото: Генштаб ЗСУ
Спікер Командування армії США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл заявив, що Західні союзники надали Україні порядка 600 видів озброєнь і амуніції для контрнаступу.

І тепер, на його думку, успішність контрнаступу залежить лише від українців.

Про це О'Доннелл сказав в інтерв’ю для РБК.

"Ми колективно, не лише США, а й міжнародна спільнота, надали Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції: починаючи від танків Abrams і Leopard до системи Patriot. 600 видів. Це багато. Це більше, ніж є у будь-якої однієї армії в світі, особливо у армії, що воює. У вас це все є зараз", - сказав спікер Командування армії США. 

На його думку, кожен із видів озброєнь вимагає забезпечення і обговорення на черговому засіданні у форматі Рамштайн була присвячена наданню боєприпасів для ППО, аби Україна могла закрити небо і наземні сили, коли розпочне контрнаступ.

На питання, чи є серед наданої зброї "срібна куля", яка дозволить змінити хід війни, спікер відповів, що все залежить від українців.

"Я думаю, що "срібна куля" у такій ситуації - це готовність українців використати 600 різних систем, які ми вже надали. Не всі з них уже пішли в хід, наступ ще не розпочато. Найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали", - підсумував американський військовий. 

Раніше про український контрнаступ висловив думки генерал Бундесверу.

ЗСУконтрнаступ

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