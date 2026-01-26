Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Греція планує створити систему протидронового захисту для аеропортів

26 січня 2026, 18:22
Греція планує створити систему протидронового захисту для аеропортів
Фото: Reuters
Заглушення передбачає втручання в сигнали зв'язку або навігації, що призводить до падіння дронів або збиття їх з курсу.

Влада Греції планує розробити систему протидронового захисту для аеропортів країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Грецькі аеропорти потребують заходів захисту від дронів будь-якого типу, і держава вживає заходів для блокування та запобігання наближенню безпілотних літальних апаратів до об'єктів повітряного транспорту.

Заглушення передбачає втручання в сигнали зв'язку або навігації, що призводить до падіння дронів або збиття їх з курсу. Для відлякування дронів потрібне високоточне обладнання, яке буде працювати з абсолютним контролем, щоб не передавати сигнали на частотах, що впливають на системи аеронавігації та зв'язку.

Державна інформаційна служба вже сформулювала технічні специфікації, і відповідна пропозиція готується, щоб можна було провести тендер і приступити до реалізації проєкту.

Більшість аеропортів у Греції є цивільними, деякі з яких також обслуговують військові потреби, наприклад аеропорт Ханья і вже мають периметрові системи для виявлення та ідентифікації безпілотних літальних апаратів. Однак найважливішим кроком є встановлення технологій нейтралізації, які, після виявлення невідомого об'єкта в контрольованому повітряному просторі, переберуть контроль над дроном і знерухомлять його, перш ніж він вчинить агресивні дії.

