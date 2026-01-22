Нові грецькі судна поповнили тіньовий флот рф — Bloomberg

Багатьох судновласників налякали репутаційні ризики та санкції.

Різке зростання фрахтових ставок змусило окремих грецьких судновласників залучати нові танкери для перевезення російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що зазвичай для таких перевезень використовують старі судна, які майже вичерпали або вже перевищили стандартний термін експлуатації.

Фрахтові ставки різко зросли наприкінці 2025 року після того, як США та Європейський Союз внесли до санкційних списків сотні танкерів, пов’язаних із торгівлею російською нафтою. Це призвело до скорочення пропозиції суден на ринку. Частина судновласників відмовилася від участі в перевезеннях через репутаційні ризики та загрозу санкцій, однак високі прибутки залишилися привабливими для щонайменше двох грецьких компаній.

Перевезення російської нафти саме по собі не є незаконним. Водночас транспортування нафти за ціною, що перевищує встановлену країнами G7 цінову стелю, позбавляє такі операції підтримки західних компаній, зокрема у сфері страхування, де вони мають ключові позиції. Через ризик порушення цих правил багато легальних перевізників відмовлялися від роботи, унаслідок чого ринок частково зайняв так званий "тіньовий флот".

Нині ж санкції призвели до зниження цін на російську нафту, що фактично нівелювало дію цінового обмеження. Це, за даними Bloomberg, додало грецьким судновласникам упевненості долучитися до торгівлі. Для перевезень вони залучили три танкери, введені в експлуатацію менш ніж рік тому.

За даними Argus Media, наприкінці грудня середня вартість перевезення російської нафти Urals з Приморська до західного узбережжя Індії перевищила 60 доларів за тонну. Це найвищий показник за останні два роки, що зумовлений дефіцитом танкерів. Для порівняння, на початку минулого року транспортування коштувало близько 25 доларів за тонну.

Високі прибутки спонукали компанії Dynacom Tankers Management Ltd. і Capital Ship Management Corp. залучити до перевезень частину своїх найсучасніших суден. Водночас жодна з компаній не відповіла на запити Bloomberg щодо коментарів.