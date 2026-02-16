Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Економіку росії буде майже неможливо повернути до норми – The Economist

16 лютого 2026, 20:07
Економіку росії буде майже неможливо повернути до норми – The Economist
Фото: EPA / UPG
Економіка рф застрягла в тому, що можна описати як "негативну рівновагу".

російську економіку буде важко чи навіть неможливо повернути до нормального стану без нової кризи.

Про це для The Economist пише науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександра Прокопенко. 

В альпінізмі "‎зоною смерті"‎ називають висоти, кількості кисню на яких недостатньо для тривалої підтримки людського життя. На думку фахівця, сьогодні росія перебуває саме в такому стані. 

Прокопенко вважає, що економіка рф застрягла в тому, що можна описати як "негативну рівновагу" - вона тримається на плаву, але водночас руйнує власне майбутнє. Експортні доходи москви падають, а бюджетні прогалини неможливо заповнити додатковими податковими надходженнями.

"У 2025 році економіка зросла лише на 1%. Прогноз на цей рік ще гірший", – вважає спеціаліст. 

Вона зазначила, що протягом останніх чотирьох років російська економіка розділилася на дві окремі "метаболічні системи". Перша охоплює військові та суміжні з ними галузі: життєво важливі органи, які отримують пріоритетний потік ресурсів. Ці сектори ростуть, наймають працівників і здійснюють інвестиції. Вони першими отримують доступ до робочої сили, капіталу та імпорту. Друга система містить усе інше - приватний бізнес, малі підприємства, споживчі галузі. 

"Загальний обсяг виробництва в росії за останні три роки зріс на значні 18,3%. Але весь цей ріст – і навіть більше –забезпечив саме військовий сектор", – вважає співробітник Берлінського центру Карнегі. 

За словами Прокопенко, найуразливіше місце російської економіки - "паливо", на якому вона працює. Економіка рф живиться тим, що можна назвати "військовою рентою": бюджетними трансферами на оборонні підприємства, які створюють зарплати та економічну активність. Функціонально це нагадує нафтові прибутки 2000-х років, але є критична відмінність. 

Річ у тім, що нафтова рента надходила ззовні: іноземці платили за товарний актив, і ці гроші циркулювали економікою, створюючи реальний мультиплікативний ефект. Водночас військова рента – це внутрішній перерозподіл активів. 

"Організм "споживає" власну м’язову тканину для енергії. Це не циклічний спад, який можна виправити грошово-кредитною або фіскальною політикою. Рецесія схожа на втому: відпочинь – і відновишся. Стан росії радше нагадує гірську хворобу: чим довше перебуваєш на висоті, тим гірше стає, незалежно від відпочинку", – каже спеціаліст. 

війнаекономіка рф

Більше публікацій

