Принц Гаррі може повернутися у родину, але король висунув йому умову

Як відомо, кілька місяців тому Чарльз і Гаррі провели закриту зустріч, намагаючись знайти шлях до примирення.

Король Великої Британії Чарльз III хоче, щоб принц Гаррі зайняв більш рішучу позицію у шлюбі з Меган Маркл, якщо хоче повернутися до королівської родини.

Про це повідомляє Radar Online з посиланням на джерела, близькі до монарха.

За інформацією інсайдерів, 77-річний король, який нещодавно повідомив про позитивну динаміку в лікуванні онкології, дуже болісно переживає відсутність контакту зі своїми молодшими онуками - шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет.

Король усвідомлює, що часу на налагодження родинних зв’язків у нього не так багато, тому прагне мати повноцінні стосунки з усіма онуками, а не лише з дітьми принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Водночас Меган Маркл нібито категорично налаштована постійно жити у Сполучених Штатах Америки.