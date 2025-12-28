Принц Гаррі може повернутися у родину, але король висунув йому умову
Король Великої Британії Чарльз III хоче, щоб принц Гаррі зайняв більш рішучу позицію у шлюбі з Меган Маркл, якщо хоче повернутися до королівської родини.
Про це повідомляє Radar Online з посиланням на джерела, близькі до монарха.
За інформацією інсайдерів, 77-річний король, який нещодавно повідомив про позитивну динаміку в лікуванні онкології, дуже болісно переживає відсутність контакту зі своїми молодшими онуками - шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет.
Король усвідомлює, що часу на налагодження родинних зв’язків у нього не так багато, тому прагне мати повноцінні стосунки з усіма онуками, а не лише з дітьми принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Водночас Меган Маркл нібито категорично налаштована постійно жити у Сполучених Штатах Америки.
Як відомо, кілька місяців тому Чарльз і Гаррі провели закриту зустріч, намагаючись знайти шлях до примирення. За словами джерел, король вважає, що саме герцог Сассекський має проявити більше наполегливості й переконати дружину дозволити дітям частіше бувати у Великій Британії.
Інсайдери наголошують, що Чарльз не втратив любові до молодшого сина та щиро пишається тим, яким батьком став Гаррі. Водночас монарх занепокоєний тим, що Арчі й Лілібет можуть втратити зв’язок із британською культурною спадщиною та власною родинною історією.