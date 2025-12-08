Європейські лідери терміново збираються в Лондоні, щоб підтримати Зеленського на тлі тиску США – FT

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибудуть на зустріч сьогодні, 8 грудня, на Даунінг-стріт, аби висловити підтримку Зеленському на тлі побоювань, що США можуть спробувати змусити Київ погодитися на несправедливий мир.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та його французького та німецького колег у Лондоні, адже країни Європи хочуть підтримати Київ на тлі зростаючого тиску з боку США для укладення мирної угоди з росією.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибудуть на зустріч сьогодні, 8 грудня, на Даунінг-стріт, аби висловити підтримку Зеленському на тлі побоювань, що США можуть спробувати змусити Київ погодитися на несправедливий мир, у якому значну роль відіграла рф.

Водночас 7 грудня президент США Дональд Трамп висловив припущення, що президент України затримує укладення угоди та навіть не "прочитав" останній план.

"Європейські побоювання щодо позиції США посилилися після опублікування стратегії національної безпеки США, в якій європейських чиновників звинувачують у перешкоджанні укладенню мирної угоди. У стратегії зазначено, що "основним інтересом" США є "швидке" припинення бойових дій і "відновлення стратегічної стабільності з росією"", - додають у виданні.

Своєю чергою згідно з повідомленням Даунінг-стріт, 7 грудня Стармер розмовляв з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Шуфом, після чого обидва підтвердили "необхідність постійної міжнародної підтримки оборони України".

За словами представника Єлисейського палацу, метою зустрічі європейських лідерів з Володимиром Зеленським є підтримка єдності України у складний момент.

Він додав, що перемовини будуть спрямовані на "консолідацію" європейсько-української позиції щодо умов миру, які "дозволять нам досягти згоди з американцями на міцній основі".

"Важливо, щоб американці почули від українців, що є можливим, а що - ні", - сказав представник.

Також очікується, що президент України проінформує інших лідерів про останні переговори між українськими та американськими посадовцями. Крім того, Мерц розповість своїм колегам про опозицію Бельгії щодо планів ЄС з використання заморожених російських активів після зустрічі з прем'єр-міністром країни Бартом Де Вевером.

"Ініціатива, до якої Велика Британія запропонувала приєднатися і яку лідери ЄС обговорять на саміті 18-19 грудня, передбачає використання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються в Європі, для залучення позики для України з метою фінансування її військових і бюджетних потреб", - нагадали у FT.

Водночас під час переговорів на Даунінг-стріт Мерц також має висловити занепокоєння тим, що Німеччина може у кінцевому підсумку покрити більшу частину витрат на підтримку України наступного року, враховуючи фінансові обмеження Франції та Великої Британії.

Також Зеленський, ймовірно, поцікавиться можливістю отримання додаткової військової та фінансової допомоги у партнерів.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб у відповідь на ці атаки посилити нашу оборону. Пріоритет чіткий: більше систем протиповітряної оборони та ракет, а також більше підтримки для наших захисників", - говорив раніше глава держави.