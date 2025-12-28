Європа цього року усвідомила, що її безпека можлива лише за участі України – Сибіга

За словами Сибіги, європейські держави були змушені переосмислити власну роль і відповідальність за безпеку та стабільність континенту на тлі зростання загроз з боку росії.

2025 рік став переломним для Європи, адже саме цього року відбулося "пробудження" її політичних представників у питаннях безпеки, яка стала залежати напряму від України.

Про це йдеться у дописі глави МЗС у Facebook.

За словами Сибіги, європейські держави були змушені переосмислити власну роль і відповідальність за безпеку та стабільність континенту на тлі зростання загроз з боку росії. Він нагадав, що Україна давно закликала партнерів до нового рівня мобілізації - дипломатичної, політичної, економічної та оборонно-промислової - в умовах екзистенційної загрози з боку рф.