Європа цього року усвідомила, що її безпека можлива лише за участі України – Сибіга

28 грудня 2025, 15:58
Фото: slovoidilo.ua
За словами Сибіги, європейські держави були змушені переосмислити власну роль і відповідальність за безпеку та стабільність континенту на тлі зростання загроз з боку росії.
2025 рік став переломним для Європи, адже саме цього року відбулося "пробудження" її політичних представників у питаннях безпеки, яка стала залежати напряму від України.
 
Про це йдеться у дописі глави МЗС у Facebook.
 
За словами Сибіги, європейські держави були змушені переосмислити власну роль і відповідальність за безпеку та стабільність континенту на тлі зростання загроз з боку росії. Він нагадав, що Україна давно закликала партнерів до нового рівня мобілізації - дипломатичної, політичної, економічної та оборонно-промислової - в умовах екзистенційної загрози з боку рф.
 
"Пробудження європейських оборонних індустрій та військово-політичних кіл почалося ще раніше, але саме 2025 рік став справді поворотним і визначальним", - зазначив міністр.
 
Серед ключових чинників він назвав зміну політики США, посилення гібридних загроз і провокацій з боку Росії, а також системну роботу України з європейськими урядами. Сибіга привітав кроки ЄС щодо посилення незалежності, стратегічної автономії та самодостатності Європи. За його словами, важливим рішенням стало підвищення оборонних витрат до 5% ВВП, а також можливість, передбачена рішенням саміту НАТО в Гаазі, спрямовувати ці кошти на підтримку України в протидії російській агресії.
 
Глава МЗС наголосив, що Україна вже є невід’ємною частиною нової архітектури європейської безпеки завдяки своєму війську з унікальним бойовим досвідом, технологіям і фахівцям.
 
"Майбутня система безпеки Європи можлива лише за участі України. Цього року це усвідомлення остаточно закріпилося в ключових європейських столицях", - підсумував Сибіга.

 

