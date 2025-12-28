Стармер не приєднався до розмови Зеленського з лідерами ЄС

The Telegraph назвало причину.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не взяв участі у важливій розмові президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами через завантажений робочий графік.

Про це повідомляє Тhe Telegraph.

У суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї ключової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Очікується, що ця зустріч може стати переломним моментом у війні росії проти України та буде зосереджений на шляхах її завершення.

Велика Британія була представлена на переговорах радником з національної безпеки Джонатаном Павеллом. У канцелярії прем’єра зазначили, що участь Стармера в цій розмові спочатку не планувалася, а Павелл регулярно долучається до таких контактів від імені Лондона. Також у дзвінку брали участь радники з національної безпеки інших європейських країн.