Стармер не приєднався до розмови Зеленського з лідерами ЄС

28 грудня 2025, 15:20
Стармер не приєднався до розмови Зеленського з лідерами ЄС
Фото: Getty Images
The Telegraph назвало причину.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не взяв участі у важливій розмові президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами через завантажений робочий графік.
 
Про це повідомляє Тhe Telegraph.
 
У суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї ключової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Очікується, що ця зустріч може стати переломним моментом у війні росії проти України та буде зосереджений на шляхах її завершення.
 
Велика Британія була представлена на переговорах радником з національної безпеки Джонатаном Павеллом. У канцелярії прем’єра зазначили, що участь Стармера в цій розмові спочатку не планувалася, а Павелл регулярно долучається до таких контактів від імені Лондона. Також у дзвінку брали участь радники з національної безпеки інших європейських країн.
 
На Даунінг-стріт наголосили, що Стармер підтримує регулярний контакт із Зеленським та світовими лідерами, однак цього разу не зміг приєднатися через "тиск, пов’язаний із робочим розкладом". Там додали, що напередодні він спілкувався з лідерами Франції, Німеччини та Італії й залишається залученим до постійної дипломатії щодо припинення війни в Україні.
 
Того ж вечора Зеленський дорогою до США здійснив зупинку в Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром Марком Карні. Під час переговорів Оттава підтвердила новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Після цього президент України знову провів телефонну розмову з європейськими лідерами, підкресливши необхідність "сильних позицій", щоб змусити російського диктатора путіна дотримуватися майбутньої мирної угоди.
 
До обговорення долучилися президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

 

