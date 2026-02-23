Єврокомісія продовжить підготовку кредиту Україні у €90 млрд попри вето Угорщини

Блокування Угорщиною поправок до багаторічної фінансової рамки ЄС не створює негайної загрози для процесу, оскільки Єврокомісія вже працює над механізмами забезпечення кредиту.

Рада ЄС 24 лютого затвердить два законодавчих акти, що дозволять продовжити підготовку кредиту для України обсягом 90 млрд євро, навіть попри блокування третього необхідного законопроєкту Угорщиною.

Про це заявив європейський комісар Валдіс Домбровскіс у коментарі для ЄП.

За його словами, затвердження цих актів завершить політичну частину процесу ухвалення кредиту і дозволить Єврокомісії готувати подальші документи, необхідні для надання фінансової підтримки Україні. Зокрема йдеться про стратегію фінансування на 2026 рік та інші технічні кроки для залучення коштів на міжнародних фінансових ринках.

Домбровскіс наголосив, що блокування Угорщиною поправок до багаторічної фінансової рамки ЄС не створює негайної загрози для процесу, оскільки Єврокомісія вже працює над механізмами забезпечення кредиту. Він нагадав, що у грудні лідери ЄС, включно з прем’єр-міністром Угорщини, погодилися підтримати надання кредиту, хоча Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не бере участі у фінансовому забезпеченні.

Комісар додав, що Єврокомісія планує розпочати виплати першого траншу Україні вже на початку квітня 2026 року. Процес підготовки кредиту відбувається за планом, незважаючи на політичні суперечки та окремі блокування серед держав-членів ЄС.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро.