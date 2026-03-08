Ми сказали росії, щоб вона не передавала розвіддані Ірану – Віткофф

Вашингтон попередив москву про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану на тлі авіаударів американських та ізраїльських військ на Близькому Сході.

Він особисто передав відповідне попередження російській стороні.

"Я рішуче про це заявив", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи звертався до москви із вимогою не надавати Тегерану розвідувальні дані.

Напередодні, 6 березня, американські посадовці на умовах анонімності повідомили журналістам, що росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових та об’єкти США на Близькому Сході. Ці дані підтверджували публікацію газети The Washington Post, де зазначалося, що москва відіграє непряму, але важливу роль у розширенні регіонального конфлікту.

Віткофф, який кілька разів зустрічався з президентом росії путін, також очолює делегацію США на тристоронніх переговорах із москвою та Україною щодо припинення російської війни.