Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ми сказали росії, щоб вона не передавала розвіддані Ірану – Віткофф

08 березня 2026, 13:54
Ми сказали росії, щоб вона не передавала розвіддані Ірану – Віткофф
джерело DR
Спеціальний посланець президента США особисто передав відповідне попередження російській стороні.
Вашингтон попередив москву про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану на тлі авіаударів американських та ізраїльських військ на Близькому Сході.
 
Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф на борту літака Air Force One, передає "Радіо Свобода".
 
Він особисто передав відповідне попередження російській стороні.
 
"Я рішуче про це заявив", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи звертався до москви із вимогою не надавати Тегерану розвідувальні дані.
 
Напередодні, 6 березня, американські посадовці на умовах анонімності повідомили журналістам, що росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових та об’єкти США на Близькому Сході. Ці дані підтверджували публікацію газети The Washington Post, де зазначалося, що москва відіграє непряму, але важливу роль у розширенні регіонального конфлікту.
 
Віткофф, який кілька разів зустрічався з президентом росії путін, також очолює делегацію США на тристоронніх переговорах із москвою та Україною щодо припинення російської війни.

 

СШАвійнаІран

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється