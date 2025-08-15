Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Туреччині через підозри в корупції заарештували 40 осіб

15 серпня 2025, 12:35
У Туреччині через підозри в корупції заарештували 40 осіб
Фото: unian.ua
Серед затриманих є мер стамбульського району Бейоглу.
Турецька поліція затримала 40 осіб, зокрема мера центрального стамбульського району Бейоглу, у межах розслідування корупції.
 
Про це пише Reuters. 
 
Мер Бейоглу Інан Гюней, який належить до опозиційної Республіканської народної партії (CHP), став 16-м мером, якого взяли під варту в межах кампанії, під час якої менш ніж за рік затримали понад 500 осіб.
 
Серед тих, хто нині перебуває у в’язниці, є мер Стамбула Екрем Імамоглу. Його вважають головним політичним суперником президента Таїпа Ердогана, якого підозрюють у корупції та зв’язках із тероризмом.
 
CHP відкидає ці звинувачення, називаючи їх спробою усунути демократичну альтернативу, тоді як уряд відмовляється це визнавати.
 
TRT Haber повідомило, що затриманих у межах останньої операції підозрюють у причетності до шахрайської діяльності у компаніях, пов’язаних зі стамбульською мерією. Ордери на арешт були видані загалом на 44 особи, з яких 40 уже затримано.
 
У четвер очільниця міста Айдин на заході країни Озлем Черчіоглу, яка належить до CHP, приєдналася до правлячої Партії справедливості та розвитку (AKP), пояснивши своє рішення розбіжностями з керівництвом CHP.
 
Лідер CHP Озгюр Озель заявив журналістам, що представники AKP погрожували Черчіоглу юридичними розслідуваннями її мерії та арештом, якщо вона не вступить до правлячої партії. Заступник голови AKP Хайяті Язиџи назвав це твердження "цілковито неправдивим". Сама Черчіоглу також спростувала ці звинувачення.
корупціяТуреччинаарешт

