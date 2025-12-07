Дональд Трамп-молодший під час виступу на форумі в Досі заявив, що відпочиваючи в Монако він бачив багато суперкарів, же "50% автомобілів" нібито були з українськими номерами.

Син президента США Дональд Трамп-молодший звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну і заявив, що Україна, мовляв, корумпованіша за росію.

Про це він сказав на конференції з питань Близького Сходу, цитує його Guardian.

Трамп-молодший розкритикував "корумпованих" українських багатіїв, які, мовляв, втекли зі своєї країни, залишивши воювати з росією "тих, кого вони вважали селянським класом". Зеленського він назвав "майже божеством для лівих" і сказав, що той нібито прагне продовжувати війну, бо знає, що після її завершення його не переоберуть президентом.

Тим часом Україна, на думку сина американського президента, нібито набагато корумпованіша, ніж росія. Він заявив, що цього літа в Монако "50% суперкарів, таких як Bugatti та Ferrari, мали українські номерні знаки".