Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС спростить імпорт газу зі США та Катару в межах відмови від російського палива

28 січня 2026, 20:32
ЄС спростить імпорт газу зі США та Катару в межах відмови від російського палива
Фото: УНН
ЄС запроваджує нові правила щодо контролю імпорту газу у рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року.

Європейський Союз звільнить газ із США та Катару від додаткових перевірок у рамках заборони на постачання російського газу. Це рішення пришвидшить постачання альтернативних джерел енергії та підтримає енергетичну безпеку ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

ЄС запроваджує нові правила щодо контролю імпорту газу у рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року.

Як показав проєкт документа Європейської комісії, компанії, які постачають газ до Євросоюзу, повинні будуть подавати попереднє підтвердження країни походження за п’ять днів до прибуття вантажу.

Однак для основних постачальників і країн із низьким ризиком російського газу ця вимога буде скасована.

Згідно з проєктом документа, до таких країн належать США, Норвегія, Катар, Велика Британія, Алжир та Нігерія.

Речник Європейської комісії відзначив, що проєкт ще може змінитися перед офіційною публікацією.

Норвегія та США залишаються ключовими постачальниками газу для ЄС, а росія, яка раніше була провідним експортером, різко скоротила поставки після 2021 року.

У 2025 році Норвегія постачила до ЄС 89 млрд кубометрів газу, США - 81 млрд, а росія - лише 37 млрд. Для порівняння, у 2021 році російський газ досягав 151 млрд кубометрів.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу 26 січня остаточно затвердили план щодо повної заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. 

СШАКатарЄвросоюзгаз рф

Останні матеріали

Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється