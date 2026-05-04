У москві відключать навіть смс до 9 травня

Оператори розсилають попередження.

Оператори мобільного зв’язку у росії почали попереджати жителів москви про обмеження мобільного інтернету та смс 9 травня.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У повідомленні від оператора "Білайн" пояснюється, що обмеження пов’язані із "забезпеченням заходів безпеки у москві".

У період з 5-го по 9 травня москвичам радять використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету, а для голосових дзвінків використовувати функцію VOLTE у налаштуваннях смартфона. За даними BBC, 5, 7 та 9 травня у москві обмежуватимуть весь мобільний зв’язок, смс, і навіть роботу сайтів із "білих списків" – це інтернет-ресурси, які залишаються доступними під час обмежень інтернету.

Передбачається, що обмеження діятимуть не лише у центрі москви, а й у межах МКАД.

Нагадаємо, що росія традиційно організовує 9 травня військовий парад у москві з нагоди державного свята "День перемоги". А втім, уперше за майже два десятиріччя цей парад відбудеться без військової техніки, урочистий марш здійснять лише піші колони. Таке рішення в Міноборони рф пояснили "поточною оперативною обстановкою". До того в російських медіа поширювали інформацію, ніби парад узагалі скасують через нові далекобійні ракети України.