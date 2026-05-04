Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в москві – Зеленський

04 травня 2026, 12:27
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в москві – Зеленський
Український президент закликав продовжити тиск на рф.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники "можуть пролетіти на параді" в москві 9 травня.
 
Про це він сказав під час виступу на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.
 
"росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо це дійсно так, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти там", – сказав Зеленський.
 
Він назвав це ознакою того, що росія вже не така сильна, як раніше, і закликав продовжити тиск на рф.
 
Нагадаємо, що росія традиційно організовує 9 травня військовий парад у москві з нагоди державного свята "День перемоги". А втім, уперше за майже два десятиріччя цей парад відбудеться без військової техніки, урочистий марш здійснять лише піші колони. Таке рішення в Міноборони рф пояснили "поточною оперативною обстановкою". А до того в російських медіа поширювали інформацію, ніби парад узагалі скасують через нові далекобійні ракети України.

 

