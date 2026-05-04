На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
04 травня 2026, 12:49
Інцидент стався під час переходу лайнера з аргентинського порту Ушуая до Кабо-Верде.
Круїзний лайнер, що прямував з Аргентини, опинився в центрі епідеміологічного інциденту: троє його пасажирів померли, а один опинився в реанімації. За цим може стояти хантавірус.
Про це пише CNN.
Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини, подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.
Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів. Його тіло забрали на території острова Святої Єлени в Південній Атлантиці. Згодом його 69-річна дружина знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись сісти на рейс до своєї рідної країни. Вона померла в найближчій лікарні. Нині відомо вже про трьох померлих та трьох хворих. Зокрема, один пасажир, громадянин Великої Британії, захворів після того, як корабель відплив з острова Святої Єлени, і нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Йоганнесбурзі.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на борту лайнера зафіксували хантавірус – це вірусна інфекція, що переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як-от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід та слину. Зазвичай хантавіруси не передаються від людини до людини. Відомо лише про один тип, вірус Анд, який може передаватися між людьми, але це трапляється рідко. Він переважно трапляється в Чилі та Аргентині, звідки йшов корабель.
Хантавіруси можуть спричиняти серйозні хвороби – геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві ці хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги. Поки підтверджено лише один випадок хантавірусу, ВООЗ розслідує інші повідомлення і співпрацює з місцевою владою, щоб евакуювати з корабля двох інших пасажирів із симптомами.
Нині лайнер стоїть на якорі в Праї – столиці Кабо-Верде, острівної держави біля західного узбережжя Африки. Влада острова не дозволила пасажирам висаджуватися для звернення по медичну допомогу, але місцеві органи охорони здоров’я відвідали судно та оглянули двох хворих, які "потребують невідкладної медичної допомоги". Загалом на судні перебувають 170 пасажирів та 71 член екіпажу, включно з одним лікарем. Компанія, що експлуатує лайнер, повідомила, що "наразі зосереджена на здоров’ї та безпеці пасажирів та екіпажу" та надасть додаткову інформацію, щойно вона стане доступною.