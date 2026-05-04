Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах хантавірусу: загинули троє людей

04 травня 2026, 12:49
На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
Фото: Getty Images
Інцидент стався під час переходу лайнера з аргентинського порту Ушуая до Кабо-Верде.
Круїзний лайнер, що прямував з Аргентини, опинився в центрі епідеміологічного інциденту: троє його пасажирів померли, а один опинився в реанімації. За цим може стояти хантавірус.
 
Про це пише CNN.
 
Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини, подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.
 
Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів. Його тіло забрали на території острова Святої Єлени в Південній Атлантиці. Згодом його 69-річна дружина знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись сісти на рейс до своєї рідної країни. Вона померла в найближчій лікарні. Нині відомо вже про трьох померлих та трьох хворих. Зокрема, один пасажир, громадянин Великої Британії, захворів після того, як корабель відплив з острова Святої Єлени, і нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Йоганнесбурзі.
 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на борту лайнера зафіксували хантавірус – це вірусна інфекція, що переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як-от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід та слину. Зазвичай хантавіруси не передаються від людини до людини. Відомо лише про один тип, вірус Анд, який може передаватися між людьми, але це трапляється рідко. Він переважно трапляється в Чилі та Аргентині, звідки йшов корабель.
 
Хантавіруси можуть спричиняти серйозні хвороби – геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві ці хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги. Поки підтверджено лише один випадок хантавірусу, ВООЗ розслідує інші повідомлення і співпрацює з місцевою владою, щоб евакуювати з корабля двох інших пасажирів із симптомами.
 
Нині лайнер стоїть на якорі в Праї – столиці Кабо-Верде, острівної держави біля західного узбережжя Африки. Влада острова не дозволила пасажирам висаджуватися для звернення по медичну допомогу, але місцеві органи охорони здоров’я відвідали судно та оглянули двох хворих, які "потребують невідкладної медичної допомоги". Загалом на судні перебувають 170 пасажирів та 71 член екіпажу, включно з одним лікарем. Компанія, що експлуатує лайнер, повідомила, що "наразі зосереджена на здоров’ї та безпеці пасажирів та екіпажу" та надасть додаткову інформацію, щойно вона стане доступною. 

 

Атлантикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється