На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах хантавірусу: загинули троє людей

Інцидент стався під час переходу лайнера з аргентинського порту Ушуая до Кабо-Верде.

Круїзний лайнер, що прямував з Аргентини, опинився в центрі епідеміологічного інциденту: троє його пасажирів померли, а один опинився в реанімації. За цим може стояти хантавірус.

Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини, подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.

Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів. Його тіло забрали на території острова Святої Єлени в Південній Атлантиці. Згодом його 69-річна дружина знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись сісти на рейс до своєї рідної країни. Вона померла в найближчій лікарні. Нині відомо вже про трьох померлих та трьох хворих. Зокрема, один пасажир, громадянин Великої Британії, захворів після того, як корабель відплив з острова Святої Єлени, і нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Йоганнесбурзі.