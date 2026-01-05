Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Аеропорт Амстердаму паралізований снігопадом: скасовано 450 рейсів

05 січня 2026, 13:34
Аеропорт Амстердаму паралізований снігопадом: скасовано 450 рейсів
Фото: sib.fm
Летовище зіткнулося із масштабними перебоями в роботі через сильну заметіль та ожеледицю.

Амстердамський "Схіпхол", один із найбільших міжнародних аеропортів Європи, у понеділок скасував щонайменше 450 рейсів через сильний снігопад та ожеледицю. 

Про це повідомляє інформаційне агентство ANP.

Кількість скасованих рейсів виявилася значно більшою, ніж очікували у неділю, коли прогнозували щонайменше 124 скасування.

При цьому вчора через негоду було скасовано близько 600 рейсів, що також перевищило первинні прогнози.

Це вже третій день значних перебоїв у роботі аеропорту: 2 січня через снігопад було скасовано щонайменше 200 рейсів, а деякі літаки з Литви зазнали багатогодинних затримок.

Аеропорт попереджає пасажирів, що кількість скасованих рейсів може ще зростати, і радить перевіряти статус свого рейсу перед поїздкою.

 

