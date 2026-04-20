Вибух на підприємстві поблизу Рівного: травмовано вісім осіб

На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

У понеділок, 20 квітня, поблизу Рівного стався вибух на території одного з підприємств.

Внаслідок інциденту травмовано восьмеро людей, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, повідомила поліція Рівненської області на Facebook-сторінці.

За даними правоохоронців, вибух стався близько 13:00 та супроводжувався займанням. Пожежу оперативно локалізували.

У поліції уточнили, що підприємство, на якому сталася надзвичайна подія, не пов’язане з хімічним виробництвом. Водночас поруч розташований відомий хімічний завод «Азот», однак його діяльність до інциденту стосунку не має.

На місці події працюють екстрені служби, слідчо-оперативна група та керівництво силових структур області. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, цієїх суботи в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.