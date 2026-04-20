Вибух на підприємстві поблизу Рівного: травмовано вісім осіб

20 квітня 2026, 18:33
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

У понеділок, 20 квітня, поблизу Рівного стався вибух на території одного з підприємств. 

Внаслідок інциденту травмовано восьмеро людей, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, повідомила поліція Рівненської області на Facebook-сторінці.

За даними правоохоронців, вибух стався близько 13:00 та супроводжувався займанням. Пожежу оперативно локалізували.

У поліції уточнили, що підприємство, на якому сталася надзвичайна подія, не пов’язане з хімічним виробництвом. Водночас поруч розташований відомий хімічний завод «Азот», однак його діяльність до інциденту стосунку не має.

На місці події працюють екстрені служби, слідчо-оперативна група та керівництво силових структур області. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, цієїх суботи в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.

 
вибухРівне

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
