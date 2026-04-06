Українці постануть перед судом у Румунії за "вибухові" посилки

06 квітня 2026, 19:01
Підозрювані перебувають під вартою з жовтня 2025 року.

У Румунії офіційно висунули звинувачення двом громадянам України у справі про "вибухові" посилки, які, за версією слідства, організовувалися за координації російських спецслужб. 

Про це повідомляє портал Balkan Insight.

У понеділок, 6 квітня, прокуратура звинуватила 23- та 24-річних українців у замаху на диверсію та спільництві у таких діях. 

За даними румунського управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT), підозрювані у жовтні 2025 року принесли дві посилки для відправки через "Нову пошту".

Слідчі наголошують, що існував реальний ризик виникнення пожежі та загроза нацбезпеці, адже пункт відправки знаходився на першому поверсі 7-поверхового житлового будинку в центрі густонаселеного району Бухареста.

Українці перебувають під вартою з жовтня 2025 року. Їх затримали за координації з польськими правоохоронцями, які паралельно затримали ще шістьох підозрюваних на території Польщі. 

У разі доведення провини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

 
