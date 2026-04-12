12 квітня 2026, 12:36
Канада готується до масштабного переозброєння – Sky News
Канада готується до переозброєння в масштабах, яких світ не бачив з часів холодної війни, та розглядає можливість приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Про це повідомляє Sky News за результатами візиту очільниці канадської армії до Лондона.

Як зазначила генерал Дженні Каріньян в інтерв’ю виданню, загрози з боку росії та Північної Кореї змушують країну переглянути підходи до оборони.

"Світ змінився. Ми маємо бути готовими до масштабних конфліктів, більш традиційних, тому для цього нам потрібні інші збройні сили та інші можливості", – заявила вона.

Відомо, що уряд прем'єр-міністра Марка Карні планує не лише розширити штат кадрових військових, а й залучити до 300 000 цивільних осіб до так званого "стратегічного резерву". Цих людей готуватимуть до мобілізації на випадок серйозної кризи.

Особливу увагу Канада приділяє захисту Арктики, де зростає конкуренція з Москвою та Пекіном. На думку Каріньян, членство в JEF дозволить швидше реагувати на загрози підводній інфраструктурі та газопроводам, не чекаючи на загальний консенсус НАТО.

"JEF дозволяє мати готовий такий гнучкий варіант на підтримку НАТО, що доповнює НАТО, що, на мою думку, є дуже позитивним", – підкреслила генерал.

За наявними даними, вона залишається єдиною жінкою серед начальників штабів оборони країн НАТО.

