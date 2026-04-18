Мадяр вимагає перевиборів через підставного кандидата-тезку на виборах в Угорщині

Петер Мадяр у суботу, 18 квітня, зажадав перевиборів у 2-му одномандатному окрузі медьє Ваш на кордоні з Австрією. Там кандидатка "Тиси" Вікторія Стромпова поступилася представнику правлячої партії "Фідес" із відривом у лише 258 голосів.

Про це повідомляє 444.

На переконання Мадяра, вирішальну роль у поразці відіграв формально незалежний кандидат – тезка лідера "Тиси" на ім'я Петер Мадяр, якого пов'язують із партією Орбана. За цього кандидата проголосували понад 900 виборців – більше, ніж різниця між переможцем і Стромповою.

Мадяр переконаний, що абсолютна більшість цих голосів належала симпатикам "Тиси", яких ввели в оману спільним іменем.

Лідер партії назвав цю схему "російськими методами у найцинічнішій формі".

Сам підставний кандидат фактично не вів публічної кампанії, проживає не в центрі округу – місті Шарвар, а працює в Австрії. До того ж його соцмережі, де можна було побачити спільні фото з провідними функціонерами "Фідес" і особисто Орбаном, були видалені після висунення. 15 березня він з'явився на провладній демонстрації – вже будучи "незалежним кандидатом", повідомляє угорське видання 444.

Наразі в Угорщині тривають підрахунок голосів, відданих за кордоном, та бюлетенів виборців, які голосували поза "рідними" дільницями.