Мадяр вимагає перевиборів через підставного кандидата-тезку на виборах в Угорщині

18 квітня 2026, 19:53
Мадяр вимагає перевиборів через підставного кандидата-тезку на виборах в Угорщині
Мадяр переконаний, що абсолютна більшість цих голосів належала симпатикам "Тиси", яких ввели в оману спільним іменем.

Петер Мадяр у суботу, 18 квітня, зажадав перевиборів у 2-му одномандатному окрузі медьє Ваш на кордоні з Австрією. Там кандидатка "Тиси" Вікторія Стромпова поступилася представнику правлячої партії "Фідес" із відривом у лише 258 голосів.

Про це повідомляє 444.

На переконання Мадяра, вирішальну роль у поразці відіграв формально незалежний кандидат – тезка лідера "Тиси" на ім'я Петер Мадяр, якого пов'язують із партією Орбана. За цього кандидата проголосували понад 900 виборців – більше, ніж різниця між переможцем і Стромповою.

Мадяр переконаний, що абсолютна більшість цих голосів належала симпатикам "Тиси", яких ввели в оману спільним іменем.

Лідер партії назвав цю схему "російськими методами у найцинічнішій формі".

Сам підставний кандидат фактично не вів публічної кампанії, проживає не в центрі округу – місті Шарвар, а працює в Австрії. До того ж його соцмережі, де можна було побачити спільні фото з провідними функціонерами "Фідес" і особисто Орбаном, були видалені після висунення. 15 березня він з'явився на провладній демонстрації – вже будучи "незалежним кандидатом", повідомляє угорське видання 444.

Наразі в Угорщині тривають підрахунок голосів, відданих за кордоном, та бюлетенів виборців, які голосували поза "рідними" дільницями.

Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
