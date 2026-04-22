США та Іран можуть провести другий раунд переговорів вже цієї п'ятниці

22 квітня 2026, 17:44
Ключовим посередником у переговорах виступає Пакистан.

США та Іран можуть розпочати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці. Президент Трамп підтвердив таку можливість, відповідаючи на запитання журналістів про потенційний прорив у відносинах з Тегераном. "Це можливо!", – заявив він.

Ключовим посередником у переговорах виступає Пакистан, який працює через дипломатичні канали для формування єдиного плану з боку іранського керівництва. Джерела в Ісламабаді повідомляють, що новий раунд може відбутися протягом наступних 36-72 годин.

Наразі між сторонами продовжує діяти режим припинення вогню, попри загострену риторику. Американські військові залишаються в стані боєготовності та продовжують блокаду.

"Я наказав нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими, і тому продовжуватиму припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана", – заявив Трамп.

За даними пакистанської сторони, військової ескалації не зафіксовано, що свідчить про наміри обох сторін знайти дипломатичне рішення.

За даними джерел Axios, США очікували, що вже у середу, 22 квітня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї має надати остаточну відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання. Процес гальмується через внутрішній конфлікт між Корпусом вартових ісламської революції та цивільними політиками.

