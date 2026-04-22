США та Іран можуть провести другий раунд переговорів вже цієї п'ятниці
США та Іран можуть розпочати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці. Президент Трамп підтвердив таку можливість, відповідаючи на запитання журналістів про потенційний прорив у відносинах з Тегераном. "Це можливо!", – заявив він.
Ключовим посередником у переговорах виступає Пакистан, який працює через дипломатичні канали для формування єдиного плану з боку іранського керівництва. Джерела в Ісламабаді повідомляють, що новий раунд може відбутися протягом наступних 36-72 годин.
Наразі між сторонами продовжує діяти режим припинення вогню, попри загострену риторику. Американські військові залишаються в стані боєготовності та продовжують блокаду.
"Я наказав нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими, і тому продовжуватиму припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана", – заявив Трамп.
За даними пакистанської сторони, військової ескалації не зафіксовано, що свідчить про наміри обох сторін знайти дипломатичне рішення.
За даними джерел Axios, США очікували, що вже у середу, 22 квітня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї має надати остаточну відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання. Процес гальмується через внутрішній конфлікт між Корпусом вартових ісламської революції та цивільними політиками.