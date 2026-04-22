Угорщина підтвердила відновлення транзиту російської нафти через "Дружбу"

Відновилося транспортування нафти трубопроводом "Дружба" з білорусі в напрямку України.

Міністр Угорщини у справах Європейського союзу Янош Бока повідомив, що в середу, 22 квітня, о 11:35 за місцевим часом відновилося транспортування нафти трубопроводом "Дружба" з білорусі в напрямку України. За його розрахунками, російська нафта може прибути на територію Угорщини вже цього дня, але не пізніше ранку 23 квітня.

"Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід "Дружба" функціонував і щоб через нього країна могла реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі", – написав Бока у Facebook.

Міністр наголосив, що питання безперебійних поставок є "особливо важливим" в умовах зростання цін на енергоносії через кризу на Близькому Сході. За його словами, Угорщина керувалася принципом розширення, а не скорочення джерел і маршрутів постачання.

Угорщина оголосила свою тактику успішною

Бока також прокоментував тривале блокування Угорщиною кредиту для України на 90 млрд євро, яке він пов'язував із зупинкою роботи "Дружби". За його словами, блокування кредиту "не було метою, а інструментом для відстоювання інтересів".

"Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас – нафта. Угорська тактика виявилася успішною", – заявив угорський міністр.

Словаччина також очікує відновлення поставок

Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу "Дружба" почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою. Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова. Відновлення прокачки та поставок до Словаччини очікується вранці 23 квітня.

Сьогодні посли країн Європейського Союзу запустили процедуру, яка має схвалити €90 мільярдів кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти росії.

Далі країни Євросоюзу мають підписати рішення про кредит для України та санкції проти рф. Очікується, що процедуру завершать завтра вдень.