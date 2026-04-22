22 квітня 2026, 13:29
У Болгарії автобус в’їхав в групу українців біля прикордонного пункту
Фото: bntnews.bg
Відомо про двох загиблих та дев’ятьох поранених.
Аварія за участі українського автобуса сталась біля болгарського міста Малко-Тирново. Відомо про двох загиблих та дев’ятьох поранених.
 
Про це пише БНТ з посиланням на поліцію та міського голову Іліяна Янчева.
 
Близько 7-ї ранку поліція отримала повідомлення про ДТП з перевернутим українським автобусом на трасі Бургас-Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту в напрямку Туреччини. Повідомляється, що в автобусі перебували 39 громадян України: 37 пасажирів та двоє водіїв.
 
Попередньо відомо, що автобус з українською реєстрацією залишився без пального поблизу КПП. Пасажири вийшли з транспорту, але раптово він рушив назад, впав у кювет і переїхав людей, які вийшли з нього.
 
Автобус перебуває в кюветі, станом на зараз усім пасажирам допомогли вибратись.

 

Останні матеріали

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
Більше публікацій

