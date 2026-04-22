У Болгарії автобус в’їхав в групу українців біля прикордонного пункту

Аварія за участі українського автобуса сталась біля болгарського міста Малко-Тирново. Відомо про двох загиблих та дев’ятьох поранених.

Близько 7-ї ранку поліція отримала повідомлення про ДТП з перевернутим українським автобусом на трасі Бургас-Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту в напрямку Туреччини. Повідомляється, що в автобусі перебували 39 громадян України: 37 пасажирів та двоє водіїв.

Попередньо відомо, що автобус з українською реєстрацією залишився без пального поблизу КПП. Пасажири вийшли з транспорту, але раптово він рушив назад, впав у кювет і переїхав людей, які вийшли з нього.

Автобус перебуває в кюветі, станом на зараз усім пасажирам допомогли вибратись.