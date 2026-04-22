Україна повернула понад 2100 дітей, яких викрала росія – Зеленський

У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути понад 2100 дітей, примусово переміщених росією.

За його словами, з початку 2026 року в Україну повернули 150 дітей. Водночас нині спеціальна комісія при Міністерстві юстиції України продовжує аналізувати дані про випадки викрадення українських дітей. Крім того, під час наради з представниками команди Bring Kids Back UA, йшлося про подальші кроки щодо реалізації резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Повернення українських дітей", яку ухвалили в грудні 2025 року.

"Важливо, що в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні депортацію та примусове переміщення українських дітей вперше на рівні ООН кваліфікували як злочин проти людяності", – зазначив Зеленський.

Він розповів, що 11 травня в Брюсселі відбудеться засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, а також додав, що "Україна розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку з боку партнерів".