Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна повернула понад 2100 дітей, яких викрала росія – Зеленський

22 квітня 2026, 13:53
Україна повернула понад 2100 дітей, яких викрала росія – Зеленський
фото: Офіс президента
Зеленський обговорив із представниками Bring Kids Back UA підтримку українських зусиль на рівні міжнародних організацій.
У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути понад 2100 дітей, примусово переміщених росією. 
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, з початку 2026 року в Україну повернули 150 дітей. Водночас нині спеціальна комісія при Міністерстві юстиції України продовжує аналізувати дані про випадки викрадення українських дітей. Крім того, під час наради з представниками команди Bring Kids Back UA, йшлося про подальші кроки щодо реалізації резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Повернення українських дітей", яку ухвалили в грудні 2025 року. 
 
"Важливо, що в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні депортацію та примусове переміщення українських дітей вперше на рівні ООН кваліфікували як злочин проти людяності", – зазначив Зеленський.
 
Він розповів, що 11 травня в Брюсселі відбудеться засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, а також додав, що "Україна розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку з боку партнерів".
 
Нагадаємо, що станом на серпень 2025 року влада підтвердила незаконне вивезення 19,5 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих областей на територію росії. Над поверненням дітей працює не лише Україна, а й закордонні партнери. Так, у 2024 році з’явилася Міжнародна коаліція, до якої увійшла 41 країна та Рада Європи.

 

Володимир Зеленськийросія окупантивійна в Україні

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється