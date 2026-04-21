Кредит Україні на €90 млрд можуть схвалити в ЄС цього тижня – Politico

21 квітня 2026, 20:00
Якщо кредит буде затверджено цього тижня, Київ отримає кошти у травні.

Посли ЄС готові схвалити у середу, 22 квітня, кредит для України на суму 90 млрд євро – за умови, що транзит російської нафти до Угорщини вчасно відновиться.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що як знак оптимізму щодо можливості укладення угоди, кіпрське головування в Раді ЄС включило питання про кредит для України до порядку денного засідання 27 послів ЄС у середу, 22 квітня.

Чотири дипломати ЄС на умовах анонімності поділилися з виданням, що в разі, якщо постачання нафти відновиться до того часу, Угорщина, як очікується, відмовиться від свого спротиву, і кредит буде затверджено.

Примітно, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який незабаром залишить свою посаду, заявив у неділю, 19 квітня, що зніме своє вето на надання кредиту, щойно буде відновлено транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Видання нагадало, що його було пошкоджено внаслідок російського удару в січні цього року. 

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня оголосив, що трубопровід запрацює до кінця місяця. Проте, за словами дипломатів, є велика ймовірність, що постачання може відновитися ще до засідання в середу.

Видання зазначило, що якщо кредит буде затверджено цього тижня, Київ отримає кошти у травні.

"Це стане полегшенням для знекровленої війною економіки України, яка продовжує відбивати повномасштабне вторгнення росії, що триває вже п’ятий рік", - йдеться в статті.

Додається, що як тільки Угорщина зніме своє вето, Європейська комісія зможе виділити кошти після завершення технічних перевірок, які, як очікується, триватимуть кілька тижнів.

В публікації пояснюється, що спочатку погодившись на кредит у грудні, Будапешт заблокував його в лютому через суперечку щодо нафтопроводу "Дружба".

Зокрема, Орбан звинуватив Зеленського у затягуванні ремонту інфраструктури у відповідь на дружні відносини Угорщини з росією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відремонтувала ділянку нафтопроводу "Дружба", пошкоджену внаслідок російського удару в січні.

