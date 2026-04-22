Американські військові почали використовувати українські технології боротьби з безпілотниками

22 квітня 2026, 15:50
Фото з вільного доступу
Після атак іранських дронів американські військові почали використовувати українську систему "Карта неба".

Американські військові розгорнули українську технологію протидії безпілотникам на авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії – одному з ключових форпостів США в регіоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ятьох осіб, обізнаних із ситуацією.

За даними джерел, українські військові прибули на базу для навчання американського персоналу роботі з платформою Sky Map. Ця система широко використовується українськими збройними силами для виявлення загроз від безпілотників, зокрема дронів типу "Шахед" іранського виробництва – та організації контратак за допомогою дронів-перехоплювачів.

Авіабаза "Принц Султан" розташована приблизно за 640 кілометрів від Ірану. З початку війни вона зазнала кількох хвиль атак дронів та ракет, які призвели до втрат літаків і особового складу. Саме ці атаки підштовхнули американських військових до пошуку ефективніших засобів захисту.

Впровадження українських технологій на одному з найважливіших американських об'єктів у регіоні свідчить як про зростаючу роль дешевих дронів у сучасних конфліктах, так і про вразливість протиповітряної та протиракетної оборони США. Пентагон у відповідь на цей виклик суттєво збільшив інвестиції в технології боротьби з безпілотниками – зокрема, звернувшись до досвіду України, яка понад три роки протистоїть масованим дроновим атакам росії.

СШАІранбезпілотникивійна в Україні

