Британська співачка Дуа Ліпа відправила "рятівну" вантажівку українському батальйону
22 квітня 2026, 14:33
фото: instagram.com/1med.army
Відома британська співачка Дуа Ліпа допомогла українським військовим придбати авто для медичного батальйону. Військові звернулися до співачки з проханням допомогти. Її платформа SERVICE95 організувала благодійну вечірку на підтримку України.
Про це повідомили у Першому окремому медичному батальйоні.
"Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу, була невелика… але вона ніколи і не нульова. Дякуємо їй за цей потужний пікап. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життів у зоні бойових дій", – зазначили у батальйоні.
Медики зняли відео з автомобілем, де продемонстрували, як збирають авто на виїзд під трек Дуа Ліпи "Levitating". Сама виконавиця свій вчинок не прокоментувала.
Допомогу зірки відзначили підписники і шанувальники, в тому числі і ті, що зараз боронять нашу країну. Вони закидали Дуа Ліпу словами вдячності у соцмережі.
Зазначимо, платформа SERVICE95 місяць тому влаштувала захід на підтримку України. Зібрані кошти були спрямовані британській організації Driving Ukraine, яка переобладнала списаний автомобіль на карету швидкої допомоги. Дуа Ліпа неодноразово підтримувала Україну. На початку повномасштабного вторгнення вона відкрито заявила про свою позицію. SERVICE95 неодноразово публікувала різні матеріали про українську культуру, одяг та життя в Україні під час війни.