Британська співачка Дуа Ліпа відправила "рятівну" вантажівку українському батальйону

Її платформа SERVICE95 організувала благодійну вечірку на підтримку України.

Відома британська співачка Дуа Ліпа допомогла українським військовим придбати авто для медичного батальйону. Військові звернулися до співачки з проханням допомогти. Її платформа SERVICE95 організувала благодійну вечірку на підтримку України.

Про це повідомили у Першому окремому медичному батальйоні.

"Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу, була невелика… але вона ніколи і не нульова. Дякуємо їй за цей потужний пікап. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життів у зоні бойових дій", – зазначили у батальйоні.

Медики зняли відео з автомобілем, де продемонстрували, як збирають авто на виїзд під трек Дуа Ліпи "Levitating". Сама виконавиця свій вчинок не прокоментувала.