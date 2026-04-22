Британська співачка Дуа Ліпа відправила "рятівну" вантажівку українському батальйону

22 квітня 2026, 14:33
Британська співачка Дуа Ліпа відправила
фото: instagram.com/1med.army
Її платформа SERVICE95 організувала благодійну вечірку на підтримку України.
Відома британська співачка Дуа Ліпа допомогла українським військовим придбати авто для медичного батальйону. Військові звернулися до співачки з проханням допомогти. Її платформа SERVICE95 організувала благодійну вечірку на підтримку України.
 
Про це повідомили  у Першому окремому медичному батальйоні.
 
"Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу, була невелика… але вона ніколи і не нульова. Дякуємо їй за цей потужний пікап. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життів у зоні бойових дій", – зазначили у батальйоні.
 
Медики зняли відео з автомобілем, де продемонстрували, як збирають авто на виїзд під трек Дуа Ліпи "Levitating". Сама виконавиця свій вчинок не прокоментувала.
 
Допомогу зірки відзначили підписники і шанувальники, в тому числі і ті, що зараз боронять нашу країну. Вони закидали Дуа Ліпу словами вдячності у соцмережі.
 
Зазначимо, платформа SERVICE95 місяць тому влаштувала захід на підтримку України. Зібрані кошти були спрямовані британській організації Driving Ukraine, яка переобладнала списаний автомобіль на карету швидкої допомоги. Дуа Ліпа неодноразово підтримувала Україну. На початку повномасштабного вторгнення вона відкрито заявила про свою позицію. SERVICE95 неодноразово публікувала різні матеріали про українську культуру, одяг та життя в Україні під час війни.

 

допомога арміївійна в Україніросія окупанти

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
