Каллас: ЄС на фінальній стадії узгодження €90 млрд для України

Політична динаміка посилилася після недавніх подій в Угорщині, що може прискорити ухвалення рішення.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро може бути ухвалене протягом найближчої доби після засідання Ради ЄС у Люксембурзі.

Про це вона повідомила за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 21 квітня, зазначивши, що в Євросоюзі зберігається політична динаміка для швидкого погодження фінансового пакета для України. За її словами, дискусії в ЄС активізувалися на тлі останніх рішень і позицій окремих держав-членів, зокрема Угорщини.

Каллас також підкреслила, що міністри закордонних справ виступають за прискорення підготовки 20-го пакета санкцій проти росії та посилення загального санкційного тиску. Вона наголосила, що ЄС має продовжувати підтримку України доти, доки росія не змінить свою позицію.

Окремо обговорюється розширення фінансування через Європейський фонд миру, а також відновлення заблокованих ініціатив, зокрема початку переговорних процедур щодо інтеграції України до ЄС за окремими напрямами.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, повідомив про переговори з головою Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування кредиту.

За його словами, Україна виконала всі необхідні умови, а кошти мають зміцнити не лише українську економіку та обороноздатність, а й безпеку всієї Європи.