МЗС Чехії: Угорщина та Словаччина готові розблокувати кредит для України

Угорщина та Словаччина підтвердили готовність підтримати надання Україні позики від ЄС та двадцятий пакет санкцій проти росії в разі відновлення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє Dennik N.

"Обидві країни, які висловили певну стриману позицію щодо цих двох питань, поставили це в залежність від початку поставок нафти до своїх країн. Тож якщо це підтвердиться і поставки відновляться, ця перешкода зникне", — сказав міністр Мацінка чеським журналістам у Люксембурзі.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу "Дружба", пошкодженої російським ударом, і що нафтопровід може відновити свою роботу.

З кінця січня російська нафта не надходить трубопроводом "Дружба", і через це Угорщина заблокувала надання кредиту ЄС для України. Будапешт і Братислава також не підтримали новий пакет санкцій проти росії.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення щодо надання Україні позики ЄС на суму 90 мільярдів євро буде ухвалене протягом наступних 24 годин.