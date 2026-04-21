Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС Чехії: Угорщина та Словаччина готові розблокувати кредит для України

21 квітня 2026, 21:19
МЗС Чехії: Угорщина та Словаччина готові розблокувати кредит для України
У разі відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба" обидві країни підтримають надання Києву позики від ЄС.

Угорщина та Словаччина підтвердили готовність підтримати надання Україні позики від ЄС та двадцятий пакет санкцій проти росії в разі відновлення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє Dennik N.

"Обидві країни, які висловили певну стриману позицію щодо цих двох питань, поставили це в залежність від початку поставок нафти до своїх країн. Тож якщо це підтвердиться і поставки відновляться, ця перешкода зникне", — сказав міністр Мацінка чеським журналістам у Люксембурзі.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу "Дружба", пошкодженої російським ударом, і що нафтопровід може відновити свою роботу.

З кінця січня російська нафта не надходить трубопроводом "Дружба", і через це Угорщина заблокувала надання кредиту ЄС для України. Будапешт і Братислава також не підтримали новий пакет санкцій проти росії.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення щодо надання Україні позики ЄС на суму 90 мільярдів євро буде ухвалене протягом наступних 24 годин.

УгорщинаСловаччинакредитсанкціі проти росіїЧехія

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється